Сотворение мира, Адама и Евы под ритмы нагары Кямрана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/- В Баку прошла презентация клипа заслуженного артиста Азербайджана, исполнителя на нагаре Кямрана Керимова на композицию "Yaranış" (Сотворение мира), сообщает Trend Life.

Съемки клипа режиссер Самир Гуламов провел в Гобустане - археологическом заповеднике, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, и частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров.

Скалы Гобустана, расположенные к югу от Баку, – свидетели доисторического периода существования первобытных людей. Наскальные рисунки, сделанные древним человеком, прекрасно сохранились и переносят на много веков назад. Изображения, насчитывающие тысячелетнюю историю, – уникальное явление для всего человечества. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Сюжетная линия клипа представлена в виде фантазий исполнителя на нагаре, который под ритмы ударного инструмента пытается проникнуть в тайны Вселенной и воссоздать перед глазами начало мироздания, появления на свет первых людей – Адама и Евы (актеры Бахруз Вагифоглы и Лейла Атаева).

При этом главный герой как бы становится точкой отсчета, а 8 молодых нагаристов создают вектора сторон света….

Проект реализован при содействии иранского музыканта Фарамаз Гармруди, Министерства культуры и туризма Азербайджана и Гобустанского государственного историко-художественного заповедника заповедника.

Гости мероприятия, среди которых были народные артисты Сиявуш Керими, Назакят Теймурова, заслуженный деятель искусств Вагиф Герайзаде, заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Эльнур Ахмедов, Эльчин Гашимов, Мирджавад Джафаров, Алиага Садиев, Ширзад Фаталиев, Эльшан Мансуров, Эхтирам Гусейнов, композитор Джейхун Аллахвердиев, лауреат международных конкурсов Гочаг Аскеров и другие высоко оценили работу, пожелали дальнейших творческих успехов.

(Автор: Вугар Иманов)