Габиль Алиев - 90: Азербайджанский Паганини (ФОТО)

31 мая 2017 18:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный 90-летию со дня рождения всемирно известного исполнителя на кяманче, народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Истиглал" и "Шохрат" Габиля Алиева, сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az.

Мероприятие было организовано Министерством культуры и туризма Азербайджана.

Ведущим вечера выступил заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор искусствоведения, профессор Ильхам Рагимли, который на протяжении всего вечера рассказывал публике о самых значимых событиях в жизни и творчестве Габиля Алиева.

Выступившие на мероприятии председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, народный поэт Нариман Гасанзаде, ашуг Ахлиман и другие также говорили о значительном вкладе Габиля Алиева в азербайджанскую музыку и культуру.

В начале мероприятия публике был показан видеоролик, отражающий жизнь и творческую деятельность знаменитого кяманчиста.

В исполнении народных артистов Мансума Ибрагимова, Айгюнь Байрамовой, заслуженного артиста Нахчывана Эхтирама Гусейнова, внука Габиля Алиева Сабухи Гасымзаде, Вафы Оруджовой, Айтан Магеррамовой, Садаф Будаговой и Рамига Байрамова прозвучали песни Габиля Алиева "Şəhla gözlüm", "İlk məhəbbətim", "Vəfa", Али Керима "Habilə", тасниф "Segah", "Mənsuriyyə", а также народные песни "Güləsən gərək", "Həkim qız" и много другое.

Сопровождал выступление солистов Ансамбль национальных инструментов. На таре играл заслуженный артист Эльчин Хашимов, на кяманче - заслуженный артист Эльнур Ахмедов.

В мероприятии приняли участие видные деятели науки, культуры и искусства, а также родные и близкие Габиля Алиева.

Габиль Алиев родился 28 мая 1927 года в селе Учговдаг Агдашского района Азербайджана. С семи лет начал заниматься с известным преподавателем мугама Ахмедом Агдамским. В годы Великой Отечественной войны после ухода на фронт старшего брата он фактически стал кормильцем семьи, совмещая учебу в музтехучилище с исполнением на кяманче в Агдашском драматическом театре.

В 1952 году поступил в Бакинскую музыкальную школу имени Асафа Зейналлы, в 1962 году состоялось первое выступление Габиля Алиева на Азербайджанском гостелерадио. Первые зарубежные гастроли Габиля Алиева прошли в Великобритании, где он аккомпанировал Рашиду Бейбутову и Тамаре Синявской. Эти выступления произвели ошеломительный эффект, а британская пресса со слов мэра Глазго Гарриссона окрестила Габиля Алиева "азербайджанским Паганини".

В последующие годы он гастролировал в Тунисе, Швейцарии, Голландии, Сирии, США, Турции, Германии, Индии, Франции, Иране, Пакистане, Японии, Греции, Италии, где исполнял на кяманче мугам и народные азербайджанские песни. В США, Франции, Японии, Греции и Италии были выпущены авторские альбомы Габиля Алиева.

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