Удивительные откровения Рамиля Зиядова – на велосипеде в облака, или смерти вопреки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов продолжает свое славное путешествие на "железном коне" по всему миру, сообщает Trend Life.

Напомним, что Рамиль Зиядов 10 января 2014 года отправился из Баку в мировое турне под девизом "Во имя Азербайджана" с флагом Азербайджана. В рамках мирового турне велопутешественник проехал через Грузию (пересек Кавказский хребет), Россию (добрался даже до Полярного круга), Украину, Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Египет, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай и другие страны. Из Европы он отправился в Южную Америку. О путешествии Рамиля представлены материалы многими телекомпаниями мира, опубликованы статьи в СМИ.

Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки, где исколесил на своем велосипеде Колумбию, Эквадор и Перу. Отважный велосипедист несмотря на все трудности в пути со своим верным другом – велосипедом даже покорил горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). Причем он стал единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на "железном коне".

На горных вершинах он снялся с Флагом Азербайджана, посвятив это Дню Государственного флага, который отмечался 9 ноября. На одной из вершин он также снялся с вымпелом АМИ Trend. Это было в ноябре прошлого года. А в декабре он на самолете прилетел в Москву и вновь продолжил свой путь в Беларусь и Украину. В Украине он выступил с лекциями и рассказал о своем славном путешествии в 15 университетах Киева, Львова, Одессы, Хмельницка, Тернополя и других городов.

Ныне наш герой находится в Молдове, откуда через Украину продолжит свой путь через бескрайние просторы России, Сибирь к Петропавловску на Камчатке, который собирается достичь на протяжении двух лет! За эти годы он преодолел около 48 тысяч километров! Фантастическая цифра!

Своими впечатлениями Рамиль Зиядов поделился с Trend Life.

"В Кишиневе меня с большим почетом принял посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов. Более трех с половиной лет я не был дома, но стараюсь пропагандировать имя Азербайджана во всем мире. Я везде рассказываю о нашей культуре, традициях, кухне, истории, чем живет Азербайджан и его успехах, об оккупации нашего Карабаха армянскими оккупантами. Считаю себя послом Азербайджана во всем мире и горжусь этим! С детства я мечтал увидеть мир, читал книги об интересных странах и путешествиях, познавал географию и особенности природы континентов, любил ходить в походы, и моя мечта осуществилась. На своем пути я познакомился со многими интересными людьми, повидал много стран, узнал очень много интересного. На велосипеде по всем свету – не каждый так сможет! Трудности, голод, холод, бытовые неудобства, опасности, снег, дождь, ветер – ничто не может остановить меня на пути к своей мечте. И тот адреналин, что испытал в пути, будет трудно понять. Представьте себе, когда на велосипеде поднимаешься на горные вершины Южной Америки! Это просто фантастическая красота! Когда можешь рукой дотянуться до небес, находишься на велосипеде в облаках, и чувствуешь себя самым счастливым человеком на земле. Я продал свое имущество, чтобы осуществить свою мечту, и хотя некоторые считают меня "не от мира сего", но кто может испытать, увидеть и чувствовать как я? В пути я часто оставался без средств к существованию, но Всевышний всегда помогал мне, чудесным образом избавляя от невзгод и огромных опасностей. Два раза я был на краю смерти, когда чуть не замерз при -40 градусов во время пересечения Полярного круга России и когда в Колумбии перенес серьезное отправление и несколько дней находился в реанимации. Жизнь продолжается и эта свобода только вдохновляет меня! Впереди еще много стран, замечательных открытий и новых приключений…Мечты не имею границ!"

Напомним, что в 2013 году Рамиль Зиядов также совершил велотур по пяти странам мира - за шесть месяцев проехал с флагом Азербайджана через Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Проехав почти 15 тысяч километров, стал первым велосипедистом из Азербайджана, сумевшим преодолеть такое большое расстояние. Велопробег был посвящен 90-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и проходил под девизом "Я горжусь тем, что я азербайджанец".

(Автор: Вугар Иманов)