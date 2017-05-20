В Баку создан кулинарный оазис – первый Фестиваль еды на открытом воздухе (ФОТО)

20 мая 2017 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В древней части столицы Азербайджана – Ичери шехер с 19 по 21 мая проходит первый крупномасштабный Фестиваль еды на открытом воздухе Baku Street Food Festival, сообщает Trend Life.

Cамый красочный фестиваль весны вызвал большой интерес бакинцев и гостей города. На площади у ворот "Гоша гала" в Ичери Шехер свои шатры открыли более двадцати ресторанов с уникальными рецептами кухонь мира: азербайджанской, арабской, мексиканской, испанской, турецкой и других. И все это в формате on-the-go по очень приемлемым ценам. Каждый может выбрать блюдо, как говорится, на свой вкус и цвет. В центре площади специально для фестиваля раскинута зеленая лужайка - большой пикник на траве для всех! Для гостей приготовлена огромная испанская паэлья, подается черное мороженое, ди-джеи устроили настоящий музыкальный батл, а именитые кулинары проводят мастер-классы. Вообщем, настоящий кулинарный оазис с зажигательными музыкой, конкурсами и уникальными блюдами.

Фестиваль проходит с 11:00 утра до 23:00 вечера, вход свободный! Всех, кто хочет открыть для себя что-то новое, и провести незабываемые выходные на оазисе еды в Ичери Шехер - ждет Baku Street Food Festival!

Фестиваль организован Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" , креативным агентством 404Found и первым онлайн-порталом о кулинарии Meal for Real.

Организационная поддержка - Demir Bank, Bizim Tarla, Az Qida Sert, Coca-Cola, Dogadan и Bonaqua.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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