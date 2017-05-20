Мурад Дадашов пригласил на завтрак журналистов и рассказал о реалити-шоу "Машын" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня утром в офисе M Group Production прошла встреча известного продюсера, телеведущего, заслуженного артиста Азербайджана Мурада Дадашова с журналистами, посвященная предстоящему телепроекту "Машын-шоу. Противостояние", сообщает Trend Life. Встреча прошла в очень теплой и дружеской обстановке.

Мурад Дадашов пригласил представителей СМИ на завтрак и рассказал в импровизированной пресс-конференции о новом сезоне "Машын-шоу", который идет с 2005 года и является одним из самых популярных проектов отечественного телепространства.

В 14-м цикле примут участие 18 участников – звезды эстрады и медийные лица, 9 из которых уже принимали участие в "Машын-шоу", а 9 – впервые. Телепроект стартует 28 мая на ATV и будет транслироваться ежедневно в 22.00. Имена участников автор и ведущий проекта Мурад Дадашов не стал разглашать, отметив, что телезрителей ждет настоящее противостояние между звездами за главный приз-автомобиль, стоимостью в 30 тысяч долларов.

Мурад Дадашов также поделился воспоминаниями о предыдущих циклах "Машын-шоу", отметив, что многих его участников узнал с лучшей стороны, некоторые "показали свое истинное лицо", другие стали приятным откровением для самого ведущего и телезрителей. Ведущий подчеркнул, что каждый цикл дорогостоящего проекта обходится в полмиллиона манатов. В заключении Мурад Дадашов представил творческий коллектив телепроекта и ответил на вопросы журналистов.

По условиям реалити-шоу, обладателем автомобиля становится тот участник, кто дольше других продержится у машины и не уберет с нее руки. Более того, во время шоу ежедневно в дуэлях выбывает, как правило, один участник (выбирают зрители посредством смс-голосования). Трое финалистов ведут борьбу до конца, проявляя чудеса физической выносливости.

(Автор и фото - Вугар Иманов)