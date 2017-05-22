Арнольд Шварценеггер намерен сняться в шестой части "Терминатора"

22 мая 2017 10:03 (UTC+04:00)

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер намерен сняться в шестой части фильма "Терминатор". Об этом, как передает РИА Новости, сообщает The Mirror.

Актер рассказал, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить продолжение блокбастера.

"Он (фильм — ред.) возвращается. Он продвигается вперед. У него (Кэмерона) есть несколько хороших идей, как продолжить франшизу", - заявил Шварценеггер, которому вскоре исполнится 70 лет.

"Я буду в фильме", — подтвердил он.

Пятая часть боевика — "Терминатор: Генезис" — вышла на экраны в 2015 году.

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