Ирина Дубцова выступит в Баку

23 мая 2017 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова выступит в столице Азербайджана в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Чем ближе "ЖАРА-2017", тем больше звёзд, друзья!", - сообщается на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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