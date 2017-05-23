Ирина Дубцова выступит в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова выступит в столице Азербайджана в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Чем ближе "ЖАРА-2017", тем больше звёзд, друзья!", - сообщается на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)