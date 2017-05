Создан чехол для смартфонов, который заваривает кофе (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В последнее время, благодаря техническим достижениями, на рынке появились компактные эспрессо-машины. Ярким представителем портативных кофеварок является Mokase (Италия), выполненной в форме чехла для смартфона.

Чехол создал итальянский разработчик Клементе Биондо. В повседневной жизни это обычный кейс для телефона, но способный приготовить кофе по вашему требованию. В аксессуар вмонтирован карман для специальных картриджей с кофе и аккумулятор, от которого это кофе нагревается. Чтобы сварить напиток, в кейс нужно положить специальную капсулу Makaromi. Затем, из фирменного приложения в смартфоне, пользователь запускает процесс заваривания. Mokase нагревает порцию напитка (25 мл) до 60 градусов по цельсию и через алюминиево-кремниевую трубку подает кофе куда надо пользователю.

Через 5-8 секунд, когда вода нагреется, а кофе сварится, можно налить себе свежесваренное эспрессо. Кстати, к чехлу прилагается фирменная складная чашка для кофе.

