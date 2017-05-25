Создан чехол для смартфонов, который заваривает кофе (ВИДЕО, ФОТО)

25 мая 2017 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В последнее время, благодаря техническим достижениями, на рынке появились компактные эспрессо-машины. Ярким представителем портативных кофеварок является Mokase (Италия), выполненной в форме чехла для смартфона.

Чехол создал итальянский разработчик Клементе Биондо. В повседневной жизни это обычный кейс для телефона, но способный приготовить кофе по вашему требованию. В аксессуар вмонтирован карман для специальных картриджей с кофе и аккумулятор, от которого это кофе нагревается. Чтобы сварить напиток, в кейс нужно положить специальную капсулу Makaromi. Затем, из фирменного приложения в смартфоне, пользователь запускает процесс заваривания. Mokase нагревает порцию напитка (25 мл) до 60 градусов по цельсию и через алюминиево-кремниевую трубку подает кофе куда надо пользователю.

Через 5-8 секунд, когда вода нагреется, а кофе сварится, можно налить себе свежесваренное эспрессо. Кстати, к чехлу прилагается фирменная складная чашка для кофе.

Об этом и многом другом - в передаче Заура Алиева о технологических новинках Texno Park на Lider TV. Передача выходит в эфир в 16:00 по воскресеньям. Повтор - во вторник, в 21:00 на Lider TV. Спутниковое телевидение Lider TV можно смотреть на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота, мГц - 11135, поляризация - H, скорость потока (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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