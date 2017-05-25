Впервые CinemaPlus Azerbaijan будет работать круглосуточно (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для многих кинолюбителей кинотеатр премиум-класса «CinemaPlus Azerbaijan» подготовил сюрприз. Теперь ночью в Баку можно не только зажигать в клубах или ресторанах, но и смотреть кино. С 1 июня кинотеатр «CinemaPlus Azerbaijan» впервые приступает к круглосуточному показу фильмов.

Кинотеатр располагается на улице Мамед Амина Расулзаде, но вход, как и в старые времена, со стороны улицы Абдулкарим Ализаде.

Двухэтажный кинотеатр состоит из 3-х залов и 190 посадочных мест, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высоклассными креслами.

В VIP-зале, спроектированном с особым вкусом, зрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком и пользоваться услугами VIP-бара.

Помимо этого, чтобы подняться на второй этаж, в кинотеатре с 1-го этажа установлены специальные лифты. Их помощью могут воспользоваться не только зрители VIP зала, но и люди с ограниченными возможностями. Также в залах созданы максимально комфортные условия для приема зрителей с инвалидными колясками. Для них оборудованы специальные места.

Просмотр фильма невозможно представить без попкорна и прохладительных напитков. В кинотеатре предлагаются разновидности 4-х ассортиментов попкорна, сахарной ваты, безалкогольных коктейлей со льдом и др.

Сеть кинотеатров «CinemaPlus» всегда готова радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.