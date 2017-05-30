Натиг Расулзаде: Именно такие моменты из детства повлияли на мой выбор

Натиг Расулзаде - член Союза писателей СССР, член правления Союза писателей Азербайджана, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба, автор более 50 книг, изданных в Баку, Москве, странах Европы, автор сценариев художественных фильмов и пьес, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат", президентский стипендиат...

О писателе лучше всего расскажут его книги, но мы все-таки решили дополнить знакомство с Натигом Расулзаде, задав ему несколько вопросов, сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az.

Это очень отрадно, что в нашей стране так много внимания уделяется культуре и искусству, в частности развитию литературы и поддержке литературных деятелей. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева прекрасно понимают важность литературы в нашем обществе и в мире в целом и всячески поддерживают современных азербайджанских писателей. У нас очень доброжелательно относятся к любому интересному произведению, которое становится событием в культурной жизни страны. Есть президентская стипендия, которая дается известным современным писателям, есть годичная стипендия, которая дается молодым писателям, да и не только писателям, но и художникам и композиторам. А материальная поддержка для творческой личности очень важна. Творческая личность нуждается в поддержке, и когда ты чувствуешь себя нужным своей стране, тебе легче творить и создавать.

У нас немало молодых талантливых писателей, и что примечательно, в том числе немало пишущих на русском языке. При Союзе писателей действует литературное объединение "Луч", и туда приходят русскоязычные писатели, работающие в различных жанрах. Даже среди своих студентов, несмотря на их слишком молодые годы, я вижу немало способной, талантливой молодежи. Поэтому, если в двух словах - будущее азербайджанской литературы представляется мне очень светлым, способным выйти на мировую литературную арену.

В современном мире есть все возможности, чтобы быстро стать популярным. И многим кажется, что не обязательно прославиться при помощи своего произведения, можно, например, провести громкую презентацию книги - и ты уже популярен. Но это неверный путь. Контингент читателей, как и путь к славе, тоже разный. Есть те, кому нужна легкая литература, а есть те, кому нужны глубокие, познавательные, интеллектуальные романы. Я думаю, что самый верный путь стать популярным - путь, который выбрали мировые классики, своим талантом, своей одаренностью, мыслями и идеями добивавшиеся того, что их читали во всем мире, и не только читали, люди следовали их идеям, проникались их мыслями.

Мама в детстве читала мне книги и у нее была привычка, дочитав, громко захлопывать книгу. Как-то раз, кажется, тогда мне было 4 года, я попросил маму не захлопывать книгу с такой силой, так как слова могут перемешаться и в следующий раз произведение будет не таким красивым, как оно прозвучало впервые. Она меня успокоила и сказала, что слова написаны так крепко и надежно, что даже если сжечь книгу, они останутся на своих местах. Может быть, именно такие моменты из детства и последующих лет повлияли на мой выбор, и я захотел стать писателем. Мне тоже хотелось создавать такие произведения, чтобы мои слова, мои мысли и чувства надолго оставались в памяти людей.

Да, бывает, что не пишется, кратковременный творческий кризис, но к этому я отношусь спокойно. Может, это потому, что я пишу в разных жанрах, и если у меня не пишется роман, то начинаю работать над эссе или сценарием.

К таланту писателя прибавляется его видение мира, его знания, жизненный опыт, и это обогащает талант, тебе есть, о чем сказать. Первое предложение тянет за собой второе и так далее. Но бывает, что ты останавливаешься на пятой, десятой странице и дальше текст никак не идет. Тогда я откладываю этот текст и пишу другой, например, сценарий, пьесу, эссе и так далее. Я умею переходить от одного жанра к другому. Бывает, что ты должен отдохнуть, отойти от текста, так как есть материалы, которые нужно отложить в сторону и посмотреть на них свежим взглядом через две-три недели. То, что тебе кажется идеальным, через некоторое время может проявить свои недостатки, а бывает и наоборот. Творчество - вещь непредсказуемая и капризная.

Последние лет 30-40 читатель предпочитает жанр романа. Но я всю жизнь старался доказать, что жанр рассказа никак не хуже или слабее жанра романа. Я всегда хотел повернуть читателя лицом к жанру рассказа. И вот недавно вышел в свет очередной сборник моих рассказов "Вторая жизнь". Рассказ, который можно прочитать в течение короткого времени, - как выстрел, он остается в сердце читателя. Конечно, если это очень интересный, талантливый рассказ. А роман - это как пулеметная очередь и он может не попасть в цель. Хотя я ничуть не умаляю роль романа, у меня немало произведений в этом жанре.

Я также продолжаю писать пьесы, и в настоящее время в Азербайджанском государственном Русском драматическом театре им. С.Вургуна известный азербайджанский режиссер Эмин Мирабдуллаев работает над моей пьесой "Самый счастливый день в жизни Меме". В центре пьесы - интересный образ крутой бизнесвумен. Она впервые в своей жизни влюбляется, и как ни странно, в совершенно неприспособленного, наивного интеллигента. Она понимает, что все, что сделала до сих пор, не столь важно, что главное в жизни человека - любовь. И на протяжении пьесы мы видим, как любовь ее преображает, она становится все мягче, человечнее, а мужчина, в которого она влюблена, наоборот, становится мужественнее. В драматических произведениях очень важны развитие характера героев и детали, вот и в этой пьесе очень много смешных, ироничных, интересных деталей, которые делают произведение запоминающимся.

Я часто бываю на мероприятиях, я преподаю в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, публикуюсь на различных известных сайтах и в журналах. Я много раз наблюдал, что, когда человек востребован, когда он живет полной, насыщенной жизнью, ему некогда предаваться воспоминаниям, чувству ностальгии, но когда у него непредвиденная пауза в делах, в творчестве, он обращается к прошлому, невольно хочет найти опору в воспоминаниях. Прошлое для писателя очень важно, в нем много черпаешь, особенно из детских лет.

Но мне бы не хотелось жить только воспоминаниями, я выбираю насыщенную жизнь. У меня очень много друзей, с которыми я дружу 60, 50, 40 лет, большинство из них пенсионеры и ведут довольно размеренную жизнь. Порой, я им немного завидую, так как они проводят со своими внуками много времени, а я вижу своих внуков раз в 2-3 недели, и это несмотря на то, что мы живем довольно-таки близко друг от друга.