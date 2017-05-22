Бакинская жара Александра Маршала

БАКУ /Trend Life/ - Популярный российский рок-музыкант, певец Александр Маршал выступит в столице Азербайджана в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Маршалу российской рок сцены мы аплодируем и скандируем: "Добро пожаловать на "ЖАРУ-2017"!", - отмечено на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)