Айтадж представила клип "Азербайджан", посвященный Дню Республики (ВИДЕО)

23 мая 2017 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Певица Айтадж Видадигызы представила в социальных сетях клип "Азербайджан", посвященный Дню Республики, сообщает Trend Life.

Съемки клипа прошли в Баку, Гобустане, Нахчыване, Губе и Шеки. Режиссер работы –Заур Тахирсой, автор музыки – Айтадж Видадигызы, слов - Эльвин Мехманлы.

"Мы можем с гордостью говорить о развитии и процветании современного Азербайджана, который демонстрирует свои возможности в мировом масштабе. Мы всегда должны запомнить, что судьба независимого Азербайджана - это судьба каждого азербайджанца, где бы он не находился", отметила Айтадж.

28 мая в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Республики. Он установлен в честь провозглашения Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости Азербайджанской Демократической Республики. АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала.

День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 г. отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)

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