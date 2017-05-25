Азербайджанской телеведущей подарили 101 розу в эфире (ФОТО)

25 мая 2017 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Ведущей телешоу иллюзионистов "Təəccüb Çevrəsi" (Удивительный мир) Space TV Мелек Гейдаровой сделали необычный сюрприз в эфире – преподнесли огромный букет цветов из 101 розы, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта.

"Не знаю, кто сделал этот сюрприз, но каждой женщине приятно получать цветы в подарок. Любовь и внимание телезрителей всегда дорого для меня. Как ведущая шоу иллюзионистов с удовольствием отмечу, что это не иллюзия, а настоящий и очень красивый подарок", - отметила Мелек.

Передача выходит в эфир по средам в 22.45. Повтор – в четверг, в 15.00. Автор проекта – Чингиз Гамзаев, режиссер – Заур Раджабов.

Мелек Гейдарова ранее была ведущей передач "Qadın sözü" (Слово женщины) и “Kişilər evdə olmayanda” (Когда мужчин нет дома) на Space TV. Затем снималась в популярных сериалах "Gəncliyin ilk günü", "Oğurlanmış arzular" и в рекламных роликах.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Новости по теме
Таира Мамедгызы дебютирует в роли ведущей телепроекта Space TV
Интересное 8 января 2014 13:25
Фаиг Агаев о телепроекте "Sehirli Pərdə": "Это высшее образование всего за пять месяцев" (фото)
Культура 20 июля 2013 15:16
Кямаля Халилова и семья Мурада Садыха - в первой передаче проекта "Жизнь продолжается" (фото)
Культура 7 марта 2013 16:55
Юрий Никулин был моим самым любимым клоуном - Таир Иманов
Интервью 31 января 2013 11:34
Телеведущий Идрис Джафаров рассказал о путешествии на остров в Атлантическом океане (фото)
Туризм 16 января 2013 16:22
В Азербайджане снимается сериал о перипетиях судьбы ребенка "Не бойся, когда один" (фото)
Культура 15 января 2013 14:35
Азербайджанский телеведущий прошел практику на CNN: "Я был потрясен увиденным!" (фото)
Социум 15 января 2013 14:03
Space TV - 15 лет: Известные телеведущие о роли телеканала в их жизни (фото)
Социум 13 октября 2012 13:15
Экс-команда передачи "Bazar" Space TV объединилась на свадьбе (фотосессия)
Интересное 24 июня 2011 17:37