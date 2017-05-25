Азербайджанской телеведущей подарили 101 розу в эфире (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ведущей телешоу иллюзионистов "Təəccüb Çevrəsi" (Удивительный мир) Space TV Мелек Гейдаровой сделали необычный сюрприз в эфире – преподнесли огромный букет цветов из 101 розы, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта.

"Не знаю, кто сделал этот сюрприз, но каждой женщине приятно получать цветы в подарок. Любовь и внимание телезрителей всегда дорого для меня. Как ведущая шоу иллюзионистов с удовольствием отмечу, что это не иллюзия, а настоящий и очень красивый подарок", - отметила Мелек.

Передача выходит в эфир по средам в 22.45. Повтор – в четверг, в 15.00. Автор проекта – Чингиз Гамзаев, режиссер – Заур Раджабов.

Мелек Гейдарова ранее была ведущей передач "Qadın sözü" (Слово женщины) и “Kişilər evdə olmayanda” (Когда мужчин нет дома) на Space TV. Затем снималась в популярных сериалах "Gəncliyin ilk günü", "Oğurlanmış arzular" и в рекламных роликах.

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(Автор: Вугар Иманов)