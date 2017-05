Джага выпускает два альбома: "Я – счастливчик" (АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец и композитор Джаваншир Бабэлиоглу, известный на отечественной эстраде как Джага, работает сразу над выпуском двух альбомов. Один из них будет выпущен в Турции, и в него войдут композиции на турецком языке, сообщил Trend Life музыкант.

"В работе над одним альбомом, который будет выпущен в Стамбуле, принимает участие известная турецкая поэтесса Айше Биргюль Йылмаз, песни на ее слова входят в репертуар наших исполнителей и стали хитами. В другой альбом под названием "Gözlərin", который будет выпущен в Баку, войдут композиции на азербайджанском языке", - отметил Джага.

По словам музыканта, в социальных сетях и радиоволнах запущены две новые композиции "Bəxtəvər" ("Я – счастливчик", слова, музыка и аранжировка – Арзу Аббасова) и "Gözlərin" ("Твои глаза", слова и музыка – Бахруз Керимли, аранжировка - Dj Veb.

Два предыдущих альбома "N1" и "Ürəyim" были выпущены в 2010 и 2011 годах.

(Автор: Вугар Иманов)

