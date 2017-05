Аншлаговый концерт EMINа в Нью-Йорке: масса сюрпризов и обладатели "Грэмми" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Нью-Йорке (США) состоялся аншлаговый концерт известного азербайджанского певца и композитора EMINа, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта. Специальными гостями вечера стали не просто известные музыканты, но и обладатели премий "Грэмми" - Дэвид Фостер, Найл Роджерс и Крис Ботти.

Специально к концерту было подготовлено много сюрпризов. Музыкальный продюсер, обладатель 16-ти премий "Грэмми" Дэвид Фостер аккомпанировал EMINу на рояле во время исполнения композиций "Still", "Забыть тебя", "Woman", а также сыграл для зрителей несколько своих самых известных хитов.

Это стало уже вторым совместным выступлением музыкантов на одной сцене. Прошлым летом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге (Россия) состоялся эксклюзивный концерт EMINа для американского телеканала PBS, специальным гостем которого стал Дэвид Фостер. Концерт собрал 50-тысячную аудиторию, его показали более чем в 150 городах США. Стоит отметить, что несколько песен из этого концерта вошли в состав последнего альбома артиста "Love is a Deadly Game".



Во время исполнения легендарной песни Джо Кокера "You are so Beautiful" Дэвид Фостер подготовил и свой сюрприз - пригласил на сцену самого известного трубача в мире, Криса Ботти, обладателя премии "Грэмми". Невероятная музыка Ботти заставила зал буквально замереть от восхищения.

Однако, на этом сюрпризы вечера не закончились: в концерте также принял участие виртуозный гитарист Найл Роджерс. Его сотрудничество и дружба с EMINом начались с сингла "Boomerang", хита, который входил в топ-чарты в Америке и Европе в 2015 году. На шоу в Нью-Йорке они также исполнили новый сингл EMINа "Good Love", мировой релиз которого состоялся в этом текущем месяце.

Зал танцевал, аплодировал и очень тепло встречал EMINа и его гостей. По словам самого артиста, это шоу было одним из самых ярких и лучших в его жизни.

(Автор: Джани Бабаева)