Йылмаз Эрдоган в Баку: Рассел Кроу, Моника Белуччи или Вечер юмора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Известный турецкий актер, продюсер, сценарист и режиссер Йылмаз Эрдоган выступил в Баку со Stand up show "Münaşaka", организованный SA Organization, сообщает Trend Life.

Йылмаз Эрдоган на протяжении более двадцатилетней творческой деятельности завоевал любовь публики во многих странах мира. На данный момент артист выступает с турне по разным городам Турции, и решил впервые выступить, по его словам, в братском Баку. В этом году ему исполнится 50 лет.

«Я впервые приезжаю в Баку и очень рад представить здесь свою программу. К сожалению, до сих пор не удавалось посетить этот замечательный город, увидеть все своими глазами, но одно из моих заветных желаний наконец-то осуществилось. Как известно, Азербайджан и Турция – братские страны, нас очень многое связывает, мы всегда были и будем вместе», - отметил Йылмаз Эрдоган.

Актер оригинально представлял юмористические монологи, рассказывал интересные истории из жизни, фильмов и сериалов с его участием, а их было не мало - драмы, мелодрамы, комедии. Но особое место в его жизни, бесспорно, занимает, участие в культовых фильмах «Искатель воды» с участием Рассела Кроу и «Сезон носорогов» с Моникой Беллуччи, удостоенных множества международных премий.

Stand up show Йылмаза Эрдогана – это остроумные шутки на актуальные темы, тонкий юмор, яркие монологи и, конечно, непринужденное общение с публикой. Заряд позитивного настроения и океан улыбок был обеспечен каждому зрителю.

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(Автор: Вугар Иманов)