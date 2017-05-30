Альбина Джанабаева и Стас Пьеха скоро в Баку!

30 мая 2017 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярные исполнители Егор Крид, Стас Пьеха, а также певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выступят в столице Азербайджана в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

Отметим, что "ЖАРА-2017" обещает стать небывалым по своему масштабу и количеству звездных имен фестивалем.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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