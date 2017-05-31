Азербайджанская певица в Канаде выступила с соло-концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Хадиджа Ибрагимли-Манор выступила с соло-концертом в городе Ванкувер (Канада) в рамках Фестиваля тюркских народов, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Концерт, который длился 90 минут под открытом небом, был посвящен государственному празднику Азербайджана – Дню Республики. Во время праздничного вечера были представлены эстрадные, классические и народные песни.

28 мая в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Республики. Он установлен в честь провозглашения Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости Азербайджанской Демократической Республики. АДР стала первой демократической республикой на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала. День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 г. отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)