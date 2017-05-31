Азербайджанская певица в Канаде выступила с соло-концертом (ФОТО)

31 мая 2017 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Хадиджа Ибрагимли-Манор выступила с соло-концертом в городе Ванкувер (Канада) в рамках Фестиваля тюркских народов, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Концерт, который длился 90 минут под открытом небом, был посвящен государственному празднику Азербайджана – Дню Республики. Во время праздничного вечера были представлены эстрадные, классические и народные песни.

28 мая в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Республики. Он установлен в честь провозглашения Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости Азербайджанской Демократической Республики. АДР стала первой демократической республикой на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала. День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 г. отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)

Новости по теме
Биологи научились заставлять клетки крови затягивать раны
Другие страны 29 мая 17:25
Жители канадской провинции Квебек возвращаются домой после наводнения
Другие страны 15 мая 02:20
Канада может восстановить дипотношения с Ираном до конца 2017 года
Политика 11 мая 00:59
Канада начала процесс улучшения отношений с Ираном
Политика 9 мая 20:01
Канада проведет крупные учения при участии военных из США и Британии
Другие страны 8 мая 20:34
В Канаде эвакуировали почти две тысячи человек из-за наводнений
Другие страны 7 мая 21:37
В финансовом районе Торонто произошел громкий взрыв
Другие страны 2 мая 07:16
В Канаде один военный погиб, еще трое ранены в ходе учений
Другие страны 26 апреля 08:45
В Перу индейцы захватили нефтяное поле канадской компании
Другие страны 26 апреля 06:12
Канада расширила санкции против Сирии
Другие страны 21 апреля 04:17
Близ Ванкувера четыре человека погибли из-за обрушения снежного карниза
Другие страны 10 апреля 04:37
В Торонто задержан мужчина, пытавшийся уехать из Канады и примкнуть к ИГ
Другие страны 6 апреля 06:34
Во льдах у побережья Канады застрял паром с 209 пассажирами
Другие страны 5 апреля 06:54
Канада задумалась о легализации марихуаны
Другие страны 27 марта 22:50
Два человека ранены в результате стрельбы в медклинике в Канаде
Другие страны 17 марта 03:41
Неизвестный открыл огонь на улице в пригороде Торонто
Другие страны 15 марта 20:10
Большинство канадцев не видят угрозы в мигрантах из США - опрос
Другие страны 3 марта 20:53
Канада и США создают план по защите границ от нелегальных мигрантов
Другие страны 2 марта 03:20