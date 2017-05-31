Премьера Самиры Эфенди: "Я танцую" (ВИДЕО)

31 мая 2017 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица, финалистка вокального проекта Səs Azərbaycan (The Voice of Azerbaijan) Самира Эфендиева и украинский продюсер, наш соотечественник Идрис Джафаров заключили контракт о совместной деятельности, сообщил Trend Life продюсер.

В рамках соглашения Самира Эфендиева (Эфенди) будет принимать участие в ряде международных проектов под именем EFENDİ. Первым проектом стали съемки клипа "Я танцую", который снят Jafarov Creative Agenсy и впервые представляется читателям Trend Life.

Автор музыки, слов и мастеринг - Art Sound production. В работе над клипом приняли участие более ста специалистов, среди которых видеограф Рамин Джафаров, модельер-дизайнер AIWA, хореограф Эмин Гусейнов и группа NERO Regs Qruppu и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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