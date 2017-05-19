БАКУ /Trend Life/ - 18 мая скончалась известный азербайджанский композитор и педагог Адвия Рахматова, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Адвия Рахматова родилась 30 марта 1944 года в Баку. Первое музыкальное образование она получила в детской музыкальной школе №2 по классу фортепиано, затем в 1959 году поступила в музыкальный техникум Асафа Зейналлы на отделение "Теория музыки". В годы учебы проявила большой интерес к композиторскому искусству и написала первую прелюдию для фортепиано. Данное сочинение привлекло внимание педагогов, и по их советам она стала посещать занятия по композиции.

В 1963 году Рахматова поступила на композиторский факультет Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

С 1978 года Адвия Рахматова – член Союза композиторов Азербайджана.

Рахматова автор произведений в разных музыкальных жанрах. Написанные композитором песни исполняли Шовкет Алекперова, Эльмира Рагимова, Флора Керимова и другие известные артисты.

Наряду с композиторской деятельностью, Адвия Рахматова также преподавала в Музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева)