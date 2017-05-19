Скончалась известный азербайджанский композитор

19 мая 2017 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 18 мая скончалась известный азербайджанский композитор и педагог Адвия Рахматова, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Адвия Рахматова родилась 30 марта 1944 года в Баку. Первое музыкальное образование она получила в детской музыкальной школе №2 по классу фортепиано, затем в 1959 году поступила в музыкальный техникум Асафа Зейналлы на отделение "Теория музыки". В годы учебы проявила большой интерес к композиторскому искусству и написала первую прелюдию для фортепиано. Данное сочинение привлекло внимание педагогов, и по их советам она стала посещать занятия по композиции.

В 1963 году Рахматова поступила на композиторский факультет Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

С 1978 года Адвия Рахматова – член Союза композиторов Азербайджана.

Рахматова автор произведений в разных музыкальных жанрах. Написанные композитором песни исполняли Шовкет Алекперова, Эльмира Рагимова, Флора Керимова и другие известные артисты.

Наряду с композиторской деятельностью, Адвия Рахматова также преподавала в Музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева)

Новости по теме
Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Зохрабов
Социум 24 апреля 12:39
В Союзе композиторов состоялось мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев
Культура 31 марта 14:20
Азербайджанские композиторы обсудили проблемы детской музыки (ФОТО)
Культура 2 марта 18:53
Азербайджанские композиторы почтили память жертв Ходжалинского геноцида
Культура 24 февраля 16:59
Союз композиторов Азербайджана отметит юбилеи Джовдета Гаджиева и Тофига Гулиева
Культура 14 февраля 15:28
Немецкое издательство Hans Sikorski опубликовало материал о Фирангиз Ализаде (ФОТО)
Культура 10 февраля 17:28
В СКА представлена вокально-театрализованная композиция Эльзы Сейидджахан "Шехиды" (ФОТО)
Культура 19 января 11:45
В Баку отметили юбилей известного музыковеда Имруз Эфендиевой
Культура 30 декабря 2016 17:12
В Баку состоится авторский концерт Тофига Бакиханова
Культура 29 ноября 2016 10:39
"Оазис" в Союзе композиторов Азербайджана
Культура 31 октября 2016 19:03
В Баку почтили память Тофига Гулиева (ФОТО)
Социум 4 октября 2016 18:06
Представлен электронный каталог азербайджанских композиторов и музыковедов (ФОТО)
Культура 21 сентября 2016 13:02
В Доме-музее Ростроповичей прошел творческий вечер известного композитора
Культура 17 мая 2016 15:42
В Союзе композиторов Азербайджана состоялась встреча с президентом Академии наук
Социум 14 мая 2016 10:48
В Баку почтили память Гара Гараева
Культура 13 мая 2016 16:31
Союз композиторов проведет мероприятия, посвященные 93-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Культура 5 мая 2016 15:13
"Артист мира" ЮНЕСКО проведет в Баку творческий вечер
Культура 4 мая 2016 15:15
В Баку отметят юбилей композитора Таира Акпера
Культура 14 апреля 2016 16:55