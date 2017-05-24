Как азербайджанская молодежь зарабатывает своим интеллектом

БАКУ /Trend Life/ - В Профессиональной интеллектуальной лиге, проводимой при организационной поддержке Интеллектуального молодежного клуба «Хазар», осталось позади 8 туров. В первых турах Лиги, наряду со знатоками из Баку, приняло участие более 30 команд из клубов Мингячевира, Гянджи, Лянкярана и Бейлагана, сообщили Trend Life организаторы.

Цель организации Профессиональной интеллектуальной лиги – усовершенствование профессиональных навыков знатоков, эффективная организация досуга молодежи, поддержка развития движения интеллектуальных игр в регионах.

Лига стартовала 9 февраля текущего года. На сегодня после 8 туров первые места занимают команды Vendomat и Prestige. Третье место делят команды Jagermeister и Revolver.

Победители Профессиональной интеллектуальной лиги получили пригласительные от CinemaPlus и другие ценные подарки. После каждого тура путем голосования выбираются лучший вопрос и пакет вопросов.

Профессиональная интеллектуальная лига со дня основания завоевала большой авторитет среди известных знатоков. Глава «Центра интеллектуального развития молодежи» Фаиг Гусейнов назвал Лигу профессиональным шагом в направлении будущего проекта, вселяющим большие надежды, а другой известный знаток, ведущий Общественного телевидения Турал Дадашев отметил, что местные авторы вопросов играют особую роль в нахождении идей для вопросов.

Профессиональная интеллектуальная лига проводится при финансовой поддержке Бакинского морского порта. Игры проводятся каждое воскресенье в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Страница клуба в Facebook https://www.facebook.com/Xazarigk/

(Автор: Вугар Иманов)