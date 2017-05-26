В Баку прошел турнир по кэмпо, посвященный Дню Республики (ФОТО)

26 мая 2017 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел турнир по кэмпо среди детей, молодежи и взрослых, посвященный Дню Республики – 28 мая, сообщил Trend Life президент Федерации кэмпо Азербайджана, заслуженный тренер Рауф Ибрагимов. Турин был организован Федерацией кэмпо Азербайджана и Управлением молодежи и спорта Абшеронского района при содействии Клуба боевых искусств и восточных единоборств "Тогрул".

Турнир с участием около двухсот спортсменов из Баку и регионов страны, представляющих 16 клубов, прошел по версиям Kempo Full и Kempo Submişn Gi.

Победители и призеры были отмечены дипломами, медалями и ценными призами.

(Автор: Вугар Иманов)

Новости по теме
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира в Португалии (ФОТО)
Социум 1 мая 15:13
В Баку прошли вторые Азиатские игры по кэмпо (ФОТО)
Социум 28 марта 14:21
В Баку соберутся сильнейшие бойцы Азии по кэмпо (ФОТО)
Социум 23 марта 15:20
В Баку пройдут вторые Азиатские игры по кэмпо
Социум 20 февраля 13:39
На имя Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 30 мая 2016 17:21
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан занял достойное место в мировом масштабе
Политика 28 мая 2016 03:03
Мой древний край - Азербайджан! (ФОТО)
Культура 27 мая 2016 17:34
В Баку пройдет велотур для любителей – призеров ждут ценные призы
Социум 27 мая 2016 14:34
Главы ряда государств поздравили Президента Азербайджана с Днем Республики
Политика 26 мая 2016 21:56
Бриллиант Дадашова на TRT1 рассказала о Дне Республики (ФОТО)
Звёздный мир 26 мая 2016 17:45
Президент Турции: Азербайджан возвысился до уровня значимой в глобальном масштабе страны
Политика 26 мая 2016 15:31
Главы ряда государств поздравили Президента Азербайджана с Днем Республики
Политика 25 мая 2016 20:34
Главы ряда государств поздравили Президента Азербайджана с Днем Республики
Политика 24 мая 2016 19:39
Главы ряда государств поздравили Президента Азербайджана с Днем Республики
Политика 23 мая 2016 21:53
Президент Эфиопии и председатель Ассамблеи штата Невада США поздравили Президента Азербайджана с Днем Республики
Политика 18 мая 2016 20:57
Главы ряда государств поздравили Президента Азербайджана с Днем Республики
Политика 16 мая 2016 19:00
В Баку пройдет концерт " Мой древний край Азербайджан!"
Культура 5 мая 2016 17:05
В Азербайджане отмечают День республики
Общество 27 мая 2015 23:01