В Баку прошел турнир по кэмпо, посвященный Дню Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел турнир по кэмпо среди детей, молодежи и взрослых, посвященный Дню Республики – 28 мая, сообщил Trend Life президент Федерации кэмпо Азербайджана, заслуженный тренер Рауф Ибрагимов. Турин был организован Федерацией кэмпо Азербайджана и Управлением молодежи и спорта Абшеронского района при содействии Клуба боевых искусств и восточных единоборств "Тогрул".

Турнир с участием около двухсот спортсменов из Баку и регионов страны, представляющих 16 клубов, прошел по версиям Kempo Full и Kempo Submişn Gi.

Победители и призеры были отмечены дипломами, медалями и ценными призами.

(Автор: Вугар Иманов)