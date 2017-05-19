Cамые красивые наряды звезд в Каннах за последние 20 лет (ФОТО)

По давно заведенной традиции, Каннский фестиваль - второй по значимости повод выгулять кутюрное платье на красной ковровой дорожке, передает graziamagazine.ru. А порой и первый: бывает, что звезды отказываются надевать свои самые красивые платья на "Оскар", приберегая их для Канн. Вот, например, золотой наряд Джессики Честейн в 2012 году — актриса собиралась надеть его на вечер вручения премии киноакадемии, но после долгих раздумий предпочла отвезти на Лазурку. А на "Оскар" пошла в чуть менее броском платье Alexander McQueen.

Неудивительно, что отчеты с ковровых дорожек перед премьерами привлекают не меньше внимания прессы, чем сами премьеры: некоторые "знаковые" образы звезд, разошедшиеся по страницам журналов и сайтов всего мира и вдохновившие тысячи модниц, - из Канн.

Выход Анджелины Джоли в зеленом платье в 2008 году - один из таких. Культовое черное платье Кейт Мосс, ставшее одним из модных символов 90-х, - другой. Представляем эти, а также другие самые красивые платья Каннского фестиваля.

Кейт Мосс, 1998 год

Дженнифер Энистон, 2004 год

Натали Портман, 2005 год

Пенелопа Крус, 2006 год

Линда Евангелиста, 2008 год

Анджелина Джоли, 2008 год

Рейчел Вайс, 2009 год

Анджелина Джоли, 2009 год

Ева Лонгория, 2010 год

Дженнифер Лопес, 2010 год

Кирстен Данст, 2011 год

Джессика Честейн, 2012 год

Ума Турман, 2014 год

Джулианна Мур, 2014 год

Шарлиз Терон, 2015 год

Шарлиз Терон, 2016 год

Элль Фаннинг, 2016 год