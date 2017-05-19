Cамые красивые наряды звезд в Каннах за последние 20 лет (ФОТО)

По давно заведенной традиции, Каннский фестиваль - второй по значимости повод выгулять кутюрное платье на красной ковровой дорожке, передает graziamagazine.ru. А порой и первый: бывает, что звезды отказываются надевать свои самые красивые платья на "Оскар", приберегая их для Канн. Вот, например, золотой наряд Джессики Честейн в 2012 году — актриса собиралась надеть его на вечер вручения премии киноакадемии, но после долгих раздумий предпочла отвезти на Лазурку. А на "Оскар" пошла в чуть менее броском платье Alexander McQueen.
Неудивительно, что отчеты с ковровых дорожек перед премьерами привлекают не меньше внимания прессы, чем сами премьеры: некоторые "знаковые" образы звезд, разошедшиеся по страницам журналов и сайтов всего мира и вдохновившие тысячи модниц, - из Канн.
Выход Анджелины Джоли в зеленом платье в 2008 году - один из таких. Культовое черное платье Кейт Мосс, ставшее одним из модных символов 90-х, - другой. Представляем эти, а также другие самые красивые платья Каннского фестиваля.
Кейт Мосс, 1998 год
Дженнифер Энистон, 2004 год
Натали Портман, 2005 год
Пенелопа Крус, 2006 год
Линда Евангелиста, 2008 год
Анджелина Джоли, 2008 год
Рейчел Вайс, 2009 год
Анджелина Джоли, 2009 год
Ева Лонгория, 2010 год
Дженнифер Лопес, 2010 год
Кирстен Данст, 2011 год
Джессика Честейн, 2012 год
Ума Турман, 2014 год
Джулианна Мур, 2014 год
Шарлиз Терон, 2015 год
Шарлиз Терон, 2016 год
Элль Фаннинг, 2016 год