Azerbaijan Fashion Week удивит бакинцев и модных гостей столицы новыми проектами

19 мая 2017 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Считанные дни остались до главного модного события страны, Azerbaijan Fashion Week! Показы коллекций сезона F/W 17-18 будут проходить с 23 по 27 мая в отеле Fairmont Baku Flame Towers, Музее каменной летописи и в Ичери шехер. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Главная цель организаторов – повышение интереса к национальным ценностям страны, в том числе среди многочисленных гостей, традиционно посещающих это мероприятие в Баку.

Пятый сезон Azerbaijan Fashion Week обещает удивить бакинцев и модных гостей столицы новыми проектами, рубриками и мероприятиями. Каждый день Недели моды AFW будет ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых будут известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии и Украины.

Каждый желающий сможет ознакомиться и приобрести дизайнерскую одежду в шоу-руме 23-27 мая, познакомившись с создателями коллекций. Шоу-рум AFW будет располагаться на территории Ичери шехер в здании Музея археологии и этнографии (Беюк Гала 42/19).

И по традиции, каждый день Azerbaijan Fashion Week будут завершать жаркие afterparty в самым популярных гламурных заведениях столицы, куда съезжаются дизайнеры, модели, популярные блогеры и другие участники Недели моды.

Заявки на участие в Azerbaijan Fashion Week в качестве спонсоров, дизайнеров и волонтеров принимаются по адресу: info@afw.az

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии.

Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

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