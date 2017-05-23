В Баку дали старт Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - C 23 по 27 мая в Баку пройдет пятый, юбилейный, сезон осень-зима 2017/2018 Azerbaijan Fashion Week, сообщает Trend Life. В связи с проведением масштабного fashion-мероприятия, которое стартует уже сегодня, состоялась пресс-конференция с участием организаторов и дизайнеров-участников Azerbaijan Fashion Week.

"Гостей Недели моды ждет обширная, насыщенная программа. Мы специально продумывали все локации для проведения показов, и этом году Azerbaijan Fashion Week пройдет на трех площадках - Fairmont Baku Flame Towers, Музее каменной летописи и в Ичери Шехер. Каждый день будет ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии и Украины", - отметил на пресс-конференции арт-директор AFW Саят Доссыбаев.

Говоря о показе в древней части столицы Азербайджана – Ичери Шехер, Саят Доссыбаев добавил, что показы под открытым небом - это уникальный проект.

Также было отмечено, что в этом году при поддержке посольства Франции в нашей стране на Azerbaijan Fashion Week приедут организаторы парижской Недели моды.

По словам представителя Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Зейнаб Джахан, завтра в Комплексе Дворца Ширваншахов гости Недели моды смогут ознакомиться с коллекцией бренда Dastan "Центра традиционного искусства Ичеришехер".

"Центр традиционного искусства Ичеришехер", способствующий изучению и возрождению богатого наследия традиционного искусства Азербайджана, был создан в рамках концепции "Живая история" Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", - сказала Зейнаб Джахан.

Арт-директор Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен отметил, что Azerbaijan Fashion Week получил известность в странах, где широко развита fashion-индустрия. "AFW – становится брендом, и это замечательно. Среди азербайджанских дизайнеров, есть те, кто уже представляют свои коллекции в Европе", - сказал он.

Отметим, что в предыдущих сезонах Неделю моды уже высоко оценили представители таких международных изданий как VOGUE, Elle, Buro 24/7, L'Officiel, TheNewYorkPostn и другие.

Присутствующие на мероприятии зарубежные дизайнеры сказали, что очень рады участвовать в Azerbaijan Fashion Week и постараются удивить зрителей изысканными коллекциями.

Традиционно будет работать шоурум Azerbaijan Fashion Week, где гости и посетители смогут приобрести одежду у самих дизайнеров, как тех, которые будут представлены на показах, так и многих других. Представители fashion-retail бизнеса смогут лично познакомиться с дизайнерами и договориться о заказах и сотрудничестве.

Одним из интересных моментов Azerbaijan Fashion Week – станет показ коллекции для домашних питомцев.

Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришихер".

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии.

Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)