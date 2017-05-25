Праздник моды: зеленый свет! Azerbaijan Fashion Week – красочное открытие (ФОТО)

25 мая 2017 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Музее каменной летописи состоялось открытие пятого сезона Азербайджанской Недели моды (Azerbaijan Fashion Week), которая проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», сообщает Trend Life.

Пятый сезон Azerbaijan Fashion Week обещает удивить бакинцев и модных гостей столицы новыми проектами, рубриками и мероприятиями. Каждый день Недели моды AFW ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии и Украины.

В первый день свои красочные коллекции под овации зрителей представили Jarkyn Baimakhanov, Tinatin, Eka Busuladze, K - Fabuel, Ulker Huseynova и Elnara Bekirova.

Показы коллекций сезона F/W 17-18 также проходят в отеле Fairmont Baku Flame Towers и в Ичери шехер. По традиции, каждый день Azerbaijan Fashion Week завершают жаркие afterparty в самых популярных гламурных заведениях столицы, куда съезжаются дизайнеры, модели, популярные блогеры и другие участники Недели моды.

Отметим, что каждый желающий может приобрести дизайнерскую одежду в шоу-руме до 27 мая, познакомившись с создателями коллекций. Шоу-рум AFW располагается на территории Ичери шехер в здании Музея археологии и этнографии (Беюк Гала 42/19).

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии. Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров. В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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