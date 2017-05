В Баку состоялось открытие Mercedes-Benz Fashion Week (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Baku (MBFW) открылась показом новой коллекции известного грузинского дизайнера Автандила Цквитинидзе (AVTANDIL), сообщает Trend Life.

Автандил Цквитинидзе - один из пионеров в мире грузинской моды, который придает каждой коллекции уникальный смысл, ведь его вдохновение - разные эпохи, культуры и знаковые женщины. Имеет две линии одежды (люксовую и повседневную).

В течение трех дней «В Passaj 1901 пройдут показы 16 дизайнеров из России, Грузии, Украины, Турции, Узбекистана и др. Все дизайнеры представят коллекции сезона «Осень-Зима 2017/2018».

В рамках проекта MBFWBaku будет работать с 10-00 до 22-00 show-room в Passaj 1901, где будут представлены предметы одежды из коллекций дизайнеров и аксессуары Азербайджана и других стран мира.

Mercedes-Benz fashion Week Baku проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Mercedes-Benz Fashion Week - это серия международных недель моды, организованных компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, среди которых Россия, Германия, США, Турция, Австралия и др.

