Уникальная коллекция для домашних питомцев Pet Fashion Show by NELYA представлена в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичеришехер прошел один из самых оригинальных и запоминающихся дней Azerbaijan Fashion Week - гостям была представлена уникальная коллекция для домашних питомцев Pet Fashion Show by NELYA, сообщает Trend Life.

Дефиле талантливого дизайнера Наили Алиевой вызвало большой интерес гостей Азербайджанской Недели моды, среди которых было немало зарубежных. И это естественно - ведь подобное шоу в Азербайджане было представлено впервые! Причем многие зрители пришли на уникальное модное шоу со своими питомцами.

По подиуму дефилировали собаки разных пород – это и йоркширский терьер, и чихуахуа, и мини-шпиц, а также пекинес и другие. Их хозяева – представители шоу-бомонда и эстрады, среди которых заслуженные артистки Эльза Сеидджахан, Алмаз Алескерли, популярные исполнители Мири Юсиф, Нура Сури, Надир Гафарзаде, Ильгар Саиль, режиссер Джалал Кенгерли, которые с гордостью представляли публике своих любимых питомцев.

Четвероногие модели продемонстрировали одежду и аксессуары. В коллекцию вошли наряды разного фасона, дизайна и цветовой гаммы. Это надо было видеть! Например, любимец Эльзы Сеидджахан предстал перед публикой в малиновой сорочке. "Чем не мачо!", - с улыбкой восхищались все присутствующие. А Алмаз Алескерли презентовала публике сразу двух своих питомцев, которые щеголяли в изящных вязаных свитерах. Причем четвероногим моделям были сделаны специальные стрижки и укладки, чтобы подчеркнуть их природную красоту и сделать образ еще более эффектным. "Ой, какие лапочки!", - восхищались зрители.

Дизайнер постаралась, чтобы наряды для любимых питомцев не только очаровывали зрителей своей красотой, но и были функционально удобными для самих четвероногих друзей.

Платья, куртки, жилетки, свитера, головные уборы - отныне для своих любимых питомцев можно подобрать любой гардероб и одеть в соответствии с последними тенденциями собачьей моды.

Море позитива, звездные гости и их любимые питомцы, зажигательная музыка, яркое солнце – так прошел самый запоминающийся показ в рамках Azerbaijan Fashion Week.

В заключение Наиля Алиева выразила признательность всем гостям показа, а также звездам, вручив им подарки для питомцев.

Известная пословица гласит "Собака - друг человека". Но мы думаем, что она станет еще больше любить своего хозяина, если ее оденут в уникальные и красочные дизайнерские наряды от Наили Алиевой.

(Автор и фото - Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)