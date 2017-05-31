Ретро-очарование Mercedes Benz Fashion Week в Баку (ФОТО)

31 мая 2017 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week была представлена коллекция турецкого дизайнера Рашита Багзибагли, сообщает Trend Life.

"Баку прекрасный город. Он настолько красивый и уютный. И люди тут живут очень улыбчивые и добросердечные. А архитектура города делает его еще чудесней. Одним словом я влюбился в этот город. Спасибо организатором Mercedes Benz Fashion Week, что пригласили меня на свое мероприятие. В мою коллекцию вошли ретро- костюмы, созданные мною под влиянием моды 1970-х годов",- отметил дизайнер.

Mercedes Benz Fashion Week Baku проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Mercedes Benz Fashion Week — это серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, среди которых Россия, Германия, США, Турция, Австралия и других.

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(Автор: Джани Бабаева)

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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