В Баку прошли Дни культуры пяти стран, посвященные Исламиаде (ФОТО)

22 мая 2017 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сольным концертом популярного турецкого исполнителя Бурака Кута завершились мероприятия, проводимые в Баку Национальным бюро по пропаганде туризма (НБПТ), посвященные IV Играм исламской солидарности, сообщили Trend Life в пресс-службе НБПТ.

С 13 по 21 мая НБПТ организовало Дни культуры стран, принимающих участие в Исламиаде, – Ирана, Индонезии, Малайзии, Египта, Турции, а также церемонию встреч участников Игр в Бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев и концертные программы в Деревне атлетов.

Так,13 мая в сквере имени Сабира был проведен День культуры Ирана, мероприятия продолжились и 14 мая на улице Низами. Наряду с этим 14 мая в сквере имени Сабира был проведен День культуры Индонезии и Малайзии, 19 мая – День культуры Египта, а 20-21 мая – Дни культуры Турции.

Все мероприятия были проведены совместно с дипломатическими представительствами указанных стран.

Организованные Дни культуры вызвали большой интерес как жителей Баку, так и многочисленный гостей города. Представители стран выступили с концертными программами, в ходе которых прозвучали национальные композиции, были представлены танцевальные номера. Одними из самых интересных и запоминающихся моментов Дней культуры были выступления артистов в национальных костюмах, которые придали мероприятию особый колорит.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Новости по теме
"Дни триумфа" в Баку - чествование призеров Исламиады (ФОТО)
Общество 16:59
В рамках IV Игр исламской солидарности проходят финальные соревнования по настольному теннису (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 15:03
Баку-2017: Фоторепортаж с финала соревнований по ушу
Общество 14:03
Игры исламской солидарности стали грандиозным праздничным мероприятием - депутат
Общество 21 мая 00:46
Первый вице-президент Мехрибан Алиева наградила победителей соревнований по борьбе Исламиады (ФОТО, ВИДЕО) (Обновлено)
Общество 19 мая 20:28
Юные музыканты мастерски исполнили произведения известных композиторов (ФОТО)
Культура 19 мая 17:13
Проведение в Баку Исламиады уже само по себе является для Азербайджана своеобразной победой - глава СГБ
Политика 19 мая 16:21
В рамках IV Игр исламской солидарности проходят соревнования по баскетболу 3х3 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 19 мая 14:08
В рамках IV Игр исламской солидарности проходят соревнования по вольной борьбе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 19 мая 12:59
Красочный мир детей покажут в Баку
Культура 17 мая 14:38
Перед Девичьей башней состоится концерт для гостей Исламиады
Культура 17 мая 14:01
Баку-2017: Продолжаются соревнования по греко-римской борьбе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 17 мая 12:22
Струнный квартет выступит для бакинцев (ВИДЕО)
Культура 16 мая 18:50
В Румынии прошла "Музыкальная весна" с азербайджанским дирижером
Культура 16 мая 17:57
В рамках IV Игр исламской солидарности проходят соревнования по плаванию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 16 мая 12:30
Азербайджанская пловчиха вышла в финал на Исламиаде
Общество 16 мая 10:55
В Баку отметили Международный день семьи (ФОТО)
Социум 16 мая 10:21
Известный исполнитель на таре выступит с соло-концертом в Баку
Культура 15 мая 15:52