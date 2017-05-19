Лев Гумилев доказал, что история тюркских народов богата, насыщенна и благородна - директор центра (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Лев Гумилев всегда отстаивал интересы тюркских народов, всегда писал, что всю свою жизнь защищал интересы тюркских народов, оберегал их от неправды, которой их завалили в течение столетий псевдоисторики, псевдоученые. Об этом директор российского Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин сказал на встрече Экспертного совета Baku Network, посвященной творчеству выдающегося тюрколога, историка-этнолога и востоковеда Льва Гумилева, его вкладу в изучение истории тюркских народов.

Дискуссии были приурочены к 105-летию со дня рождения выдающегося ученого-историка.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, президент Фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов и политический аналитик Гюльнара Мамедзаде.

"Лев Гумилев своими трудами доказал, что история тюркских народов богата, насыщенна и благородна, их культура находится на самом высоком уровне. Лев Гумилев фактически дал тюркским народам самосознание», - сказал директор центра.

По его словам, первой отметить мероприятиями юбилей выдающегося ученого Льва Гумилева предложила Национальная академия наук Азербайджана, и все мероприятия прошли на самом высоком уровне.

Он отметил, что был поражен тем, как любят и знают творчество Льва Гумилева в братском Азербайджане.

По словам Зарифуллина, Гумилев называл центром евразийского материка Каспийское море, и в своих трудах подробно описывает историю народов этого материка и подчеркивает значимость Каспия.

Идеи Гумилева актуальны и сегодня, когда мы ищем национальные идеи для славяно-тюркской комплиментарности, они помогут нашим народам и странам создать гармоничные и стабильные политические, экономические и культурные союзы, сказал Зарифуллин.

Лев Гумилев особо указывал на историческую и генетическую связь между славянскими и тюркскими народами. Он видел будущее мира в единении этих двух этносов, подчеркнул Зарифуллин.

По мнению эксперта, все конфликты на постсоветском пространстве возникли именно потому, что не уделялось должного внимания реальной истории народов и этносов.

Директор Центра также выразил глубокую благодарность азербайджанским ученым за их интерес и вовлеченность в изучение наследия Льва Гумилева.

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