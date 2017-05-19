Эльхан Алескеров: Уличенное в терроризме МО Армении опять лжет

Бурную реакцию в Ереване вызвала статья о том, что азербайджанская армия уничтожив 15 мая зенитно-ракетный комплекс «Оса» вооруженных сил Армении, транспортно-заряжающую машину и обслуживающий их личный состав, предотвратила возможный теракт в отношении министра обороны Азербайджана.

Некий пресс-секретарь "министерства обороны" оккупационного режима Армении в Нагорном Карабахе Сенор Асратян на своей странице в Facebook высокопарно написал: «Необходимости в ликвидации вертолета министра обороны Азербайджана, по крайней мере, на данный момент, нет».

Сначала он назвал мои доводы выдумками, а дальше понес очередную ахинею: «Эта несерьезная и не имеющая отношения к действительности дезинформация нацелена: «оправдать» совершенную азербайджанскими ВС 15 мая агрессию в отношении военного объекта "НКР"».

Итак, армянские вояки считают, что предотвращение продвижения в направлении Физули-Ходжавенд на передовую линию соприкосновения войск ракетных систем «Оса» агрессией. Для военного человека делать подобное заявление, это значить быть одновременно и лжецом, и глупцом. Во-первых, агрессией является все то, что происходило и происходит на оккупированных территориях Азербайджана, в том число ввозимый туда из Армении металлолом и мусор, который он называет военным объектом. Если этот горе секретарь этого не знает, то не поленившись может прочитать об этом во всех международных документах. Во-вторых, это не первая провокация подбитого ЗРК «Оса». 27 апреля из нее был произведен запуск управляемой ракеты, которая не долетев до цели упала на пустой участок на подконтрольной Азербайджану территории. В ходе изучения на месте падения были найдены и изъяты головная часть и другие останки ракеты модификации 9M33М2, которые для сведения армянской военщины являются негодными для использования, т.е мусором.

В-третьих, оккупационная армия, признавая факт попытки выдвижения на линию соприкосновения ЗРК «Оса», в лице Сенора вряд ли может дать вразумительный ответ – для чего это было сделано. ​Воздушное пространство и без этой «Осы» контролируется обеими противостоящими силами на большую глубину. Оккупированные территории, от страха напичканы системами ПВО против азербайджанских самолетов, на больших высотах многочисленные системы ПВО С-125, С-75 и даже С-300. Комплекс «Оса» используется для поражения низколетящих целей до 10 км – вертолетов или самолетов. Но самолеты там не летают, остаются вертолеты... Военная наука это точные расчеты и логика. Армянские террористы перебросили не радиолокатор, для защиты от нападения – там на пустыре нет военных объектов для прикрытия с неба. «Оса» была направлена для пуска ракет, с максимально близкой к азербайджанским позициям точки, в сторону пролетающих вдоль линии соприкосновения азербайджанских вертолетов. «Осу» планировалось использовать не для защиты, а для осуществления террористического акта против вертолета, как это было в Каракенте, Шуше и десятках других случаях.

Оборонительной целесообразности выдвижения «Осы» на расстояние 4-5 км. вперед от 2-го укрепрайона армянских позиций не было. ​​Эти доводы, в интервью с армянским Первым Информационным каналом подтвердил и заместитель директора Московского центра политических и военных исследований, военный эксперт Александр Храмчихин. Этот авторитетный военный эксперт не смог дать вразумительного ответа на вопрос армянского журналиста:​– А почему средства ПВО (армянские) размещались на передовой – с целью предотвращения авиаудара?

«Вновь должен отметить, что я не могу отвечать за командование Карабаха (армянских террористов авт. статьи). По моему мнению, размещать зенитно-ракетные комплексы непосредственно на фронтовой линии неправильно...»

Известные в Азербайджане своей бездеятельностью сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором констатируют факт взаимных перестрелок, однако в очередной раз обходят первопричину эскалации конфликта. А проблема заключается не только в том, что правящий в Ереване «карабахский клан» в силу своей террористической сущности не склонен к переговорам и урегулирования конфликта. Вместе с тем, настолько безответственен, что способен толкнуть Армению на авантюру, которая превратит Южный Кавказ в арену кровавой войны.

Заявления президента Сержа Саргсяна о возможном использовании ОТР «Искандер» в отношении азербайджанских городов и выдвижение на передовую для обстрела наших вертолетов армянского ЗРК «Оса» являются тому наглядными свидетельствами.

Эльхан Алескеров, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии