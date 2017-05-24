Теория исторической объективности Льва Гумилева продолжает приносить свои плоды - эксперт (ВИДЕО)

24 мая 2017 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Теория исторической объективности, которая продвигалась выдающимся тюркологом, историком-этнологом и востоковедом Львом Гумилевым, продолжает приносить свои плоды и сегодня. Об этом президент Фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов сказал во время дискуссий в Экспертном совете Baku Network, посвященных творчеству Льва Гумилева, его вкладу в изучение истории тюркских народов.

Дискуссии были приурочены к 105-летию со дня рождения выдающегося ученого-историка.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, директор российского Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин и директор агентства «Новости-Азербайджан», политический аналитик Гюльнара Мамедзаде.

Как охарактеризовал выдающегося ученого Эльдар Исмайлов, Лев Гумилев – человек планетарного масштаба.

По его словам, многие малочисленные тюркские народы в своей истории основываются на трудах великого ученого-историка Гумилева.

Президент Фонда «Деде Горгуд» также отметил наличие в современном мире комплиментарности тюркских и славянских народов, подчеркнул важность их объединения в жизненно важных для них вопросах.

Все существующие сегодня разногласия и проблемы на постсоветском пространстве возникли именно потому, что не уделялось должного внимания истории народов и этносов, считает Исмайлов.

Гумилевская школа прошла через невзгоды политической несправедливости, и получила свою достойную оценку, отметил он.

Наследие Гумилева сегодня изучается, его идеи активно пропагандируются, и эта линия должна продолжаться, сказал Исмайлов.

http://bakunetwork.com

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