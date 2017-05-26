Идеи Гумилева востребованы и сегодня - эксперт (ВИДЕО)

26 мая 2017 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Идеи Льва Гумилева востребованы и сегодня, когда есть необходимость в сплочении славян и тюрков, что, безусловно, поможет нашим народам и странам создать дружественные и стабильные отношения.

Об этом руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров сказал на встрече Экспертного совета Baku Network, посвященной творчеству выдающегося тюрколога, историка-этнолога и востоковеда Льва Гумилева, его вкладу в изучение истории тюркских народов.

Дискуссии были приурочены к 105-летию со дня рождения выдающегося ученого-историка.

В обсуждениях приняли участие директор российского Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин, президент Фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов и политический аналитик Гюльнара Мамедзаде.

Историю Азербайджана всегда представляли в ином виде, и Лев Гумилев был одним из немногочисленных ученых, который своим творчеством показал миру реальную историю Азербайджана. Поэтому его так сильно любят в Азербайджане, сказал в ходе дискуссий руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров.

Истоки мультикультурализма в Азербайджане уходят корнями в историю. Мультикультурализм – этап цивилизации и эволюции, а не какое-то социальное явление, отметил он.

По словам Алескерова, Лев Гумилев внес большой вклад в развитие мультикультурализма в Азербайджане, где тысячелетиями мирно сосуществуют представители различных народов, этнических и религиозных групп.

Величие Гумилева заключается еще и в том, что он защищал интересы тюркских народов в сталинскую эпоху, когда на всем пространстве Советского Союза тюркские народы отовсюду выселялись, сказал он. Несмотря на все репрессии, преследования, он никогда не отказывался от своих идей и продолжал свою деятельность в этом направлении, сказал эксперт.

По словам Алескерова, Лев Гумилев своими научными работами показал всему миру, насколько богата и насыщенна история тюркских народов.

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