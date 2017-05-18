Правительство Армении ушло в отставку

18 мая 2017 13:28 (UTC+04:00)

Президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства в первый день заседания Национального собрания шестого созыва, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Принять отставку правительства Армении", — говорится в тексте указа президента, обнародованном пресс-службой.

Согласно конституции Армении, правительство уходит в отставку в первый день заседания парламента нового созыва, которое проходит 18 мая. Президент республики назначает премьер-министра в десятидневный срок после принятия отставки правительства. Кабмин формируется в 20-дневный срок после назначения премьера.

После сложения полномочий премьер и члены кабинета министров продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

В среду пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что РПА вновь предложит на пост главы правительства кандидатуру действующего премьер-министра Карапетяна. Такое же обещание дал в ноябре 2016 года во время съезда РПА лидер партии, президент страны Серж Саргсян.

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