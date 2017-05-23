Лидеры Армении узурпировали власть, грубо фальсифицируя результаты референдумов и выборов – армянские правозащитники

23 мая 2017 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ Армения не выдержала экзамен на демократию, говорится в докладе тему «Американское финансирование армянской демократии»председателя Национального Пресс-клуба Армении Нарине Мкртчян, сообщает сайт Avarot.

Доклад был представлен на организованном накануне экспертном обсуждение на тему становления демократии в Армении в Армянском институте международных отношений и безопасности (АИМОБ).

Согласно докладу, за период с 1991 по 2001 годы США предоставили Армении помощь в размере 1,4 миллиардов долларов. Эта сумма предназначалась для демократических программ, экономических и общественных реформ, развития безопасности и законодательства, становления независимой прессы, реализации других программ. Начиная с 1993-2000 гг., США профинансировали поездки 4500 граждан РА в рамках программ управления, укрепления демократии, развития общественных организаций. Мкртчян в докладе подчеркнула, как после событий «1 марта» из-за несоответствия Армении критериям демократии была заморожена «Программа тысячелетия». Она также процитировала оценки Freedom House. Представляя доклад, Мкртчян заметила, что Армения так и не достигла берегов демократии, совершив переход от тоталитарного режима к авторитаризму.

«Парламентские выборы 1995-го года должны были стать экзаменом свободной, справедливой избирательной системы, однако референдум по Конституции и выборы сопровождались насилием, фальсификацией голосов, положив начало извращению свободной избирательной системы. В таких же условиях были проведены выборы 1999, 2003, 2007, 2012 гг., когда властные альянсы составили большинство в парламенте», - говорится в докладе. Мкртчян отметила, что кандидаты власти узурпировали власть, грубо сфальсифицировали результаты референдумов по Конституции. Что касается парламентских выборов 2017 года, то, по словам докладчика, ими была развалена избирательная система, и государственная система полностью вовлеклась в фальсифицирование выборов. Армения не выдержала экзамен на демократию.

Подводя итог, Нарине Мкртчян указала, что препятствиями для становления демократии в Армении являются несостоявшаяся избирательная система, формирование нелегитимных властей, отсутствие принципа разделения властей, несправедливая и зависимая судебная система, полное отсутствие конституционного правосудия, отсутствие верховенства закона, контроль со стороны властей над вещательными СМИ, поощряемая контрпропаганда и насмехательство над демократическими ценностями и Западом. Одной из главных причин также является системная коррупция. По данным «Транспаренси Интернешнл» на 2015 год, Армения среди 168 стран по степени коррумпированности находилась на 95-м месте, за ней следовали Мали и Мексика. Показатель коррупции на протяжении лет в РА не меняется, что, согласно докладчику, означает, что коррупция в Армении укоренилась и не отступает.

(Автор: Эльмира Таривердиева )

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