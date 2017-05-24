Осужденный в ОАЭ грузинский депутат будет отстаивать свои права в суде

Депутат парламента Грузии от оппозиционного политического объединения "Альянс патриотов" Гела Микадзе, заочно приговоренный в ОАЭ к 15 годам тюрьмы, собирается подать иск против эмирата Рас-эль-Хайма с требованием о возмещении ему морального ущерба, передает в среду Sputnik-Georgia со ссылкой на телекомпанию Rustavi2.

Суд этого эмирата признал Микадзе виновным в присвоении 17,2 миллиона долларов США. Речь идет о соглашении между портом Поти в 2010-2011 годах, которым тогда владела компания RAKIA, и компанией Raystar о создании совместного производства, а затем о его аннулировании. Микадзе был руководителем компании RAKIA Georgia. "В связи с уголовным делом я вам сказал, что узнал вчера по телевидению. Мне элементарно должны были передать повестку, чтобы я нанял в той стране адвоката. Я продолжу любого рода правовую тяжбу, а также обязательно внесу иск для возмещения морального ущерба. Я готов продолжить тяжбу в суде любой страны мира, будь то Англия, Швейцария, Франция", - сказал Микадзе в интервью Rustavi2.

Депутат считает, что решение суда эмирата Рас-эль-Хайма является политически мотивированным. По словам Микадзе, сделка, о которой идет речь в постановлении суда, была совершена в 2010 либо в 2011 годах, а такие дела имеют пятилетний срок оспаривания. Соответственно, все сроки истекли.

"У этого эмирата есть шейх, который сам является и судьей, и прокурором и обвинителем, соответственно, решение было принято единолично. Суд оспаривает непонятный для меня вопрос 7-летней давности", - сказал Микадзе Первому каналу ОВГ. Грузия должна защитить гражданина своей страны, отметил вице-спикер парламента Георгий Вольский. "Я очень сожалею. Я не близко знаком с Гелой, но кроме хорошего о нем ничего не слышал. Думаю, Грузия по мере возможности должна использовать свои правовые ресурсы и защитить гражданина Грузии", - сказал Вольский. Как заявили в прокуратуре, в случае требования со стороны ОАЭ передать Микадзе, грузинская сторона не сможет этого делать, сообщает Первый канал ОВГ. Что касается деталей дела, то, по данным арабских СМИ, кроме Микадзе обвиняемыми признаны руководитель арабской компании RAKIA Хатер Массаад и Георгий Джанашия, который занимал высокую должность в RAKIA Georgia. Решением суда, Микадзе обязали вернуть 12,8 миллиона долларов, а Джанашия - 4,4 миллиона долларов. По данным арабских СМИ, на время оформления соглашения с Raystar Микадзе и Джанашия были ее бенефициарами. В RAKIA об этом было известно только Массааду. Обвиняемые, которые знали, что Raystar не сможет осуществить инвестирование, перевели от имени RAKIA 17,2 миллиона долларов на свои счета в Швейцарии.