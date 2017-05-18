Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, есть пострадавшие (версия 2)

18 мая 2017 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В провинции Мугла на юго-западе Турции перевернулся автобус с российскими туристами, сообщают в четверг турецкие СМИ.

В результате аварии пострадали 18 человек. 16 из них граждане России.

Автобус вез туристов в провинцию Денизли, где находятся древний город Иераполис и источники Памуккале - популярная курортная достопримечательность.

Пострадавшие доставлены в больницы провинции Мугла.

13 мая в Мугле перевернулся автобус с местными туристами, в результате чего погибли 24, пострадали 10 человек.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade

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