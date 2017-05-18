Международные учения НАТО "Весенний шторм" в Эстонии переходят в решающую фазу – в течение недели пройдут учебные бои с участием танков и другой военной техники, передает РИА Новости со ссылкой на Главный штаб эстонских Сил обороны.

Международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимают участие почти 9 тысяч военнослужащих, проходят в Эстонии с 8 по 26 мая. Кроме эстонских военных, в учениях принимают участие около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 13 стран.

В сражениях друг другу будут противостоять первая и вторая пехотные бригады Сил обороны Эстонии, усиленные подразделениями союзников с тяжелой техникой. По сценарию в роли нападающей стороны выступит вторая пехотная бригада, которой на учениях отведена роль условного противника.

Сценарий учений предусматривает пятидневные сражения с участием легкой техники, а затем два дня с тяжелой техникой, когда в бой вступят танковые подразделения.

"Совместные учения двух бригад, где плечом к плечу будут действовать солдаты-срочники, резервисты и профессиональные военнослужащие, а также союзники, придает нам уверенность и мужество. Мы знаем, что впереди тяжелые бои, но кулак бригады готов нанести удар", — сказал командующий первой пехотной бригады полковник Вейко-Велло Пальм.

В учениях принимают участие более 800 военнослужащих Великобритании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также до 300 французских военных из состава этого батальона. Германия направила на учения около 400 военнослужащих. Подразделения размером с роту представляют США, Латвию и Литву. В учениях также участвуют военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Испании и Грузии.