Встречи экспертов ООН и Дамаска будут проходить только на переговорах

Технические встречи экспертов ООН и властей Сирии будут проходить только во время раундов переговоров, заявил глава делегации властей САР на межсирийских переговорах в Женеве Башар Джаафари, передает РИА Новости.

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов сообщил ранее в пятницу, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура хотел бы, чтобы экспертные технические встречи продолжались и вне межсирийских переговоров.

"Мы договорились с делегацией ООН о том, чтобы проводить технические встречи экспертов во время раундов переговоров – не после них, не до них", — сказал Джаафари журналистам после переговоров с де Мистурой.

По его словам, данная тема и стала единственной на встрече со спецпосланником. "У нас за время этого (шестого) раунда переговоров в Женеве прошла только одна встреча наших экспертов и экспертов ООН. Предложений по конституции не выдвигалось", — отметил Джаафари.