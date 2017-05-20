Стали известны дата и темы нового раунда межсирийских переговоров в Женеве

20 мая 2017 14:50 (UTC+04:00)

Новый раунд переговоров по Сирии запланирован на середину июня, конкретные даты зависят от вопросов, связанных с организацией проведения в Женеве сессии Совета ООН по правам человека, заявил РИА Новости источник, близкий к организации переговоров.

"Новый раунд запланирован на середину июня. Точные даты будут зависеть от наличия гостиниц в Женеве, так как здесь параллельно будет проходить сессия Совета ООН по правам человека", — сказал собеседник агентства.

Экспертные группы делегаций Сирии и представителей ООН, начавшие в Женеве в рамках шестого раунда межсирийских переговоров работу по обсуждению конституционных и правовых вопросов, рассматривают возможность приостановки действующей конституции страны, заявил РИА Новости глава делегации платформы "Каир" сирийской оппозиции Фираз Халиди.

"Есть три предложения на столе: изменение действующей конституции, провозглашение новой конституции, декларация общих конституционных принципов и приостановление действующей конституции", — сказал он.

По мнению Халиди, одним из результатов состоявшегося 16-19 мая раунда переговоров стало то, что женевский политический процесс был сохранен.

"У нас была одна техническая встреча с командой (спецпосланника ООН по Сирии Стаффана) де Мистуры. Цель была добиться прорыва в одной из "корзин". Де Мистура преуспел в этом, мы благодарны за его усилия", — отметил он, указав, что это первый раунд, в котором спецпосланник ООН по Сирии проводит большое количество встреч между оппозиционными делегациями в попытке разрешить все препятствия.

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