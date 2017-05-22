Пограничники стран СНГ заявили об угрозе безопасности союза

22 мая 2017 11:48 (UTC+04:00)

Командующие пограничными войсками государств-участников СНГ заявили об угрозе безопасности стран союза, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу погранслужбы комитета нацбезопасности (КНБ) Казахатана.

В понедельник в Алма-Ате прошло 77-е заседание совета командующих пограничными войсками стран-членов СНГ. Участники заседания обсудили обеспечение пограничной безопасности на внешних границах государств Центрально-Азиатского региона.

"Участники заседания были единодушны в том, что обстановка, складывающаяся на участках внешних границ, свидетельствует о сложной военно-политической ситуации и угрозах пограничной безопасности для некоторых государств-участников СНГ. Подчеркнуто, что наиболее напряженная обстановка сохраняется на афганском направлении вследствие расширения зон ведения боевых действий северо-восточных провинциях Исламской Республики Афганистан", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, участники заседания договорились развивать сотрудничество с учреждением ООН в пограничной сфере.

Очередное заседание совета запланировано на второе полугодие 2017 года.

Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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