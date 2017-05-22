Турция имеет большой туристический потенциал - министр

БАКУ /Trend/ - Турция имеет большой туристический потенциал, сказал в понедельник министр культуры и туризма Наби Авджы, выступая на международном медиафоруме в турецкой провинции Анталья.

По его словам, развитие туризма в Турции началось в 80-х годах прошлого века.



Как сказал министр, Турция и в дальнейшем будет развивать свой туристический потенциал.



Авджы выразил сожаление в связи с тем, что Турция до сих не в полной мере смогла воспользоваться этим потенциалом.

В прошлом году Анталью посетило более шести миллионов туристов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)