Турция и Грузия обсудят развитие экономических отношений (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Турция и Грузия обсудят развитие экономических отношений в ходе второго заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Грузия, сказали Trend в понедельник в министерстве экономики Турции.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сегодня прибудет в Грузию с двухдневным визитом для участия во втором заседании Совета стратегического сотрудничества.

В ходе визита состоится обмен мнениями по углублению двустороннего сотрудничества, а также будут обсуждаться региональные процессы, подготовка к подписанию различных документов, призванных внести вклад в партнерство Турции и Грузии.

В программу визита Йылдырыма в Тбилиси включены также переговоры с президентом Георгием Маргвелашвили и встреча с турецкими предпринимателями, работающими в Грузии.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи и другие официальные лица будут сопровождать премьера в ходе визита.

Как отметили в министерстве, в рамках визита Зейбекчи встретится с грузинским коллегой.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)