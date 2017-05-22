Турция и Грузия обсудят развитие экономических отношений (Эксклюзив)

22 мая 2017 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Грузия обсудят развитие экономических отношений в ходе второго заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Грузия, сказали Trend в понедельник в министерстве экономики Турции.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сегодня прибудет в Грузию с двухдневным визитом для участия во втором заседании Совета стратегического сотрудничества.

В ходе визита состоится обмен мнениями по углублению двустороннего сотрудничества, а также будут обсуждаться региональные процессы, подготовка к подписанию различных документов, призванных внести вклад в партнерство Турции и Грузии.

В программу визита Йылдырыма в Тбилиси включены также переговоры с президентом Георгием Маргвелашвили и встреча с турецкими предпринимателями, работающими в Грузии.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи и другие официальные лица будут сопровождать премьера в ходе визита.

Как отметили в министерстве, в рамках визита Зейбекчи встретится с грузинским коллегой.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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