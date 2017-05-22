Медведев призвал страны ОЧЭС наладить сотрудничество с ЕАЭС и ШОС

22 мая 2017 12:35 (UTC+04:00)

Странам Организации Черноморского экономического сотрудничества необходимо наладить партнерство для интеграционных процессов с другими международными организациями, такими как ЕАЭС и ШОС, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

В понедельник глава российского правительства принял участие в саммите ОЧЭС в Стамбуле.

"У каждой из наших стран есть реальные возможности для кооперации, мы участвуем в соглашениях по упрощению процедур торговли, по отраслевому сотрудничеству. Россия работает в нескольких форматах. Мы действительно развиваем Евразийский экономический союз, создавая безбарьерную среду для перемещения товаров. Наш союз открыт для взаимодействия", — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что ранее была создана зона свободной торговли с Вьетнамом и рядом других государств, в связи с чем необходимо выстраивать общее пространство для всех интеграционных объединений, включая Евразийское партнерство, Шанхайскую организацию сотрудничества и другие организации.

"Исходя из этих реалий, наша организация, на наш взгляд, могла бы быть глубже встроена в систему региональной кооперации. Нужно наладить прочное взаимодействие с международными и региональными организациями, с банками, с фондами, формировать на их основе полноценное развернутое партнерство", — подчеркнул Медведев.

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