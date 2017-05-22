Турция и Азербайджан могут совместно инвестировать в туристический сектор третьих стран - министр

22 мая 2017 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан могут совместно инвестировать в туристический сектор третьих стран, сказал в понедельник Trend министр культуры и туризма Турции Наби Авджы.

По его словам, Азербайджан имеет большой туристический потенциал.

"Отношения между Турцией и Азербайджаном развиваются во многих областях, в том числе в сфере туризма", - сказал Авджы.

Как сказал министр, Азербайджан привлекателен для туристов из Турции и арабских стран.

Турция и Азербайджан, сказал Авджы, будут в дальнейшем совместно прикладывать усилия в ЮНЕСКО для признания "Деде Горгуд" общим культурным наследием тюркского мира.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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