Турция и Азербайджан могут совместно инвестировать в туристический сектор третьих стран - министр

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан могут совместно инвестировать в туристический сектор третьих стран, сказал в понедельник Trend министр культуры и туризма Турции Наби Авджы.

По его словам, Азербайджан имеет большой туристический потенциал.

"Отношения между Турцией и Азербайджаном развиваются во многих областях, в том числе в сфере туризма", - сказал Авджы.

Как сказал министр, Азербайджан привлекателен для туристов из Турции и арабских стран.

Турция и Азербайджан, сказал Авджы, будут в дальнейшем совместно прикладывать усилия в ЮНЕСКО для признания "Деде Горгуд" общим культурным наследием тюркского мира.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)