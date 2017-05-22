Руководители стран ОЧЭС подписали итоговую декларацию саммита в Стамбуле

22 мая 2017 15:21 (UTC+04:00)

Руководители стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества выразили готовность вносить вклад в борьбу с терроризмом и наращивать экономическое взаимодействие, передает РИА Новости.

Как говорится в Декларации саммита ОЧЭС, принятой в понедельник по итогам встречи в Стамбуле глав государств и правительств, участники форума выступили "против всех форм и проявлений терроризма, каковы бы ни были его источники, мотивы и цели". "Мы продолжим проявлять общую международную солидарность и вносить вклад в борьбу с терроризмом", — говорится в документе.

Главы государств и правительств подчеркнули важность развития сотрудничества "на основе подхода, в большей степени ориентированного на проектную деятельность и достижение результатов в таких областях, как сельское хозяйство и агропромышленность, банковская и финансовая сферы, борьба с организованной преступностью, таможенные вопросы, образование, чрезвычайная помощь, энергетика, защита окружающей среды, здравоохранение и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии, институциональное обновление и надлежащее управление, наука и технологии, туризм, культура, торгово-экономическое развитие и транспорт".

В Декларации отмечается, что страны ОЧЭС "поддерживают усилия по обеспечению дополнительных безопасных и надежных решений в сфере морского транспорта — сверх существующих и будущих транспортных потоков между государствами-членами ЧЭС, Европы и Азии и по облегчению участия экономик государств-членов ЧЭС в глобальной экономике".

Участники саммита считаю, что "эффективная реализация конкретных совместных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, таких как кольцевая автодорога вокруг Черного моря и морские магистрали в регионе ЧЭС будет способствовать росту инвестиций во внутрирегиональную торговлю, туризм и транспорт, а также успеху ЧЭС". Они также назвали Трансевразийскую высокоскоростную информационную магистраль и другие проекты по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры основными технологическими факторами развития взаимодействия.

"Мы отмечаем, что масштабность нынешнего кризиса с миграцией и беженцами является, согласно определению ООН, беспрецедентной со времен Второй мировой войны. Мы обязуемся демонстрировать общее чувство солидарности и сотрудничества в целях удовлетворения потребностей и решения проблем внутренне перемещенных лиц, мигрантов и беженцев в регионе ЧЭС и за его пределами. Мы подчеркиваем острую необходимость устранения коренных причин этих массовых перемещений людей", — говорится в документе.

Новости по теме
СМИД ОЧЭС согласовал проект итоговой декларации
Экономика 12:52
Медведев призвал страны ОЧЭС наладить сотрудничество с ЕАЭС и ШОС
В мире 12:35
Азербайджан заинтересован в повышении эффективности ОЧЭС - глава МИД
Политика 23 сентября 2016 20:52
ОЧЭС необходимо перейти на годовой срок председательства – генсек
Политика 1 июля 2016 13:30
Встреча глав МИД стран ОЧЭС пройдет летом в Сочи
Политика 28 марта 2016 15:49
Москва призывает не политизировать работу ОЧЭС
Политика 18 января 2016 12:53
Выборы в Азербайджане прошли в демократических условиях - наблюдатель от ОЧЭС
Выборы 2015 2 ноября 2015 10:56
Азербайджан предлагает усовершенствовать деятельность ОЧЭС
Политика 30 сентября 2015 10:57
В Баку проходит заседание комиссии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества
Политика 5 мая 2015 13:19
Статус ПАЧЭС необходимо повысить - генсек
Политика 5 мая 2015 12:19
В Греции проходит очередное заседание СМИД ОЧЭС
Политика 12 декабря 2014 10:10
Азербайджанский депутат избран генсеком ПА ОЧЭС
Политика 9 декабря 2014 17:12
Азербайджан привлекает в TASIM страны ОЧЭС
IT 5 декабря 2014 20:57
Министры ОЧЭС приняли Бакинскую декларацию и план действий в области науки и технологий
IT 3 декабря 2014 13:15
Названы проблемы развития сферы высоких технологий Азербайджана
IT 3 декабря 2014 12:24
Азербайджан в 2014-2016 гг. будет председательствовать в комиссии ОЧЭС
IT 3 декабря 2014 10:37
Страны ОЧЭС обсудили в Баку упрощение таможенных процедур
Бизнес 26 ноября 2014 18:30
ОЧЭС и Международный конгресс предпринимателей подписали в Баку соглашение о сотрудничестве
Бизнес 20 февраля 2014 14:01