Эрдоган выразил протест в связи с выступлением замминистра МИД Армении на заседании ОЧЭС

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с протестом в связи с выступлением замминистра МИД Армении Ашота Овакимяна на заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), передают в понедельник турецкие СМИ.

«ОЧЭС не место для политических обвинений», - сказал Овакимян, критикуя выступление спикера парламента Азербайджана Огтая Асадова.

В ответ на заявление замминистра МИД Армении, президент Эрдоган сказал что, никто не кого не обвинял во время заседания ОЧЭС.

«Все ваше выступление основано на политических оценках», - ответил Эрдоган Овакимяну.

Президент Турции отметил, что решение Нагорно-карабахского конфликта может принести огромную пользу всему региону.

ОЧЭС - региональная экономическая структура, которая объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд стран и международных структур обладают статусом наблюдателя при ОЧЭС. В рамках организации действуют органы, связанные с ОЧЭС - Черноморский банк торговли и развития, Международный центр Черноморских исследований, Парламентская ассамблея ЧЭС. Функционируют порядка 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, в том числе по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с организованной преступностью.

25-е заседания ОЧЭС проходит в Стамбуле.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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