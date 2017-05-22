Посол США вызван в МИД Турции в связи с инцидентом в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - Посол США в Турции Джон Басс вызван в МИД страны в связи с инцидентом в Вашингтоне в ходе визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, сообщает в понедельник внешнеполитическое ведомство Турции.

«Действия силовиков США в отношении телохранителей турецких официальных лиц в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон не соответствуют дипломатической этике. Протест передан послу США в устной и письменной форме», - говорится в сообщении.

МИД Турции потребовал от посла США расследования данного события и разъяснений.

В ходе визита Эрдогана в США протестующие напали на турецких телохранителей. Разгоняя толпу, полиция Вашингтона также травмировала турецких телохранителей.

Ранее Госдеп США вызвал турецкого посла в связи с данными событиями.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

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