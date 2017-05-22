Медведев побеседовал с Эрдоганом на полях саммита ОЧЭС в Стамбуле

22 мая 2017 19:07 (UTC+04:00)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который в понедельник принял участие в работе в саммита стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает в понедельник ТАСС.

"Медведев и Эрдоган пообщались на полях саммита ОЧЭС", - сообщили в пресс-службе российского правительства.

Ранее в понедельник премьер-министр России провел встречу с турецким коллегой Бинали Йылдырымом. В этих переговорах с российской стороны также приняли участие вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики РФ Александр Новак.

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